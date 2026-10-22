МЗС закликало посилити санкції проти РФ через удар касетною балістичною ракетою по історичному центру Києва

Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Росію через удар балістичною ракетою з касетною бойовою частиною по історичному центру Києва, а також активізувати постачання Україні систем протиповітряної оборони та необхідних боєприпасів, йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій на офіційному сайті відомства в четвер.

У зовнішньополітичному відомстві повідомили, що 22 жовтня Росія завдала удару в районі розташування всесвітньо відомих святинь між Свято-Введенським монастирем та Києво-Печерською лаврою, внесеною до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За інформацією МЗС, унаслідок атаки пошкоджено будівлі монастиря, житлові будинки, магазини, кафе та інші об'єкти цивільної інфраструктури. У відомстві наголосили, що поблизу не було військових об'єктів.

"Цей підступний удар є прямим доказом того, що Москва свідомо обирає мішенню цивільну інфраструктуру, житлові квартали та сакральні місця, які становлять важливу культурну та духовну спадщину не лише України, але й усього людства", – йдеться в заяві.

У МЗС наголосили, що застосування касетних боєприпасів проти цивільного населення є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, законів і звичаїв війни. Відомство також вказало на порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій та Римського статуту Міжнародного кримінального суду, який визначає умисні атаки проти цивільних як воєнний злочин.

"Воєнні злочини та злочини проти людяності не мають строку давності", – наголосили у зовнішньополітичному відомстві, додавши, що компетентні органи України документують такі злочини та відкривають кримінальні провадження для притягнення винних до відповідальності.

МЗС закликало держави-партнери та міжнародні організації рішуче відреагувати на дії Росії та посилити санкції проти неї. Крім того, відомство закликало активізувати постачання Україні всіх типів систем ППО та необхідних боєприпасів, розширити можливості завдавати далекобійних ударів і надалі збільшувати інвестиції в українське оборонне виробництво.

"Захист життя потребує рішучості та сили", – зазначається в заяві.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/zayava-mzs-shchodo-zastosuvannya-rosiyeyu-kasetnih-boyepripasiv-proti-civilnih-lyudej-ta-istorichnogo-centru-kiyeva