Прем'єр Фінляндії виключив угоди про постачання російського газу до ЄС, поки триває війна проти України

Укладення угод про постачання російського газу до Європейського Союзу неможливе, доки Росія продовжує війну проти України, заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо.

"Щодо питання про російський газ: по-перше, доки Росія продовжує свою агресивну війну проти України, укладати з нею будь-які угоди неможливо, отже, ніяких угод про постачання газу між Європейським Союзом та Росією не буде", – сказав Орпо на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Прем'єр Фінляндії наголосив, що Європі потрібно бути більш незалежними у енергетичній сфері.

Як повідомлялося, 10 жовтня Міністерство фінансів США за розпорядженням президента Дональда Трампа тимчасово дозволило постачання російського дизельного пального на світовий ринок. Згідно з розпорядженням Управління з контролю за іноземними активами (OFAC), тимчасово дозволяються операції, пов'язані з продажем, доставкою, розвантаженням та імпортом дизельного пального російського походження, зокрема імпорт у США, до 7 квітня 2027 року.

18 жовтня The New York Times з посиланням на обізнані джерела повідомляв, що спецпосланці президента США Джаред Кушнер і Стів Віткофф пропонують відновити постачання російського газу до Європи в межах мирної угоди щодо України. За даними видання, американські посланці озвучували цю ідею під час зустрічей з українськими та європейськими посадовцями, зокрема минулого місяця в Києві під час розмови з президентом Володимиром Зеленським. Вони переконують, що для завершення війни Києву варто розглянути відновлення роботи трубопроводів, якими раніше постачався російський газ до Європи. На думку американської сторони, Україна отримуватиме доходи від транзиту, а європейські виборці однаково прагнутимуть дешевших енергоносіїв.