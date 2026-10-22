Хмара обговорив із главою Міноборони Швеції прискорення постачання ракет для IRIS-T та потребу в ПЗРК і боєприпасах

Міністр оборони України Євгеній Хмара обговорив із міністром оборони Швеції Полом Йонсоном прискорення постачання ракет для систем протиповітряної оборони IRIS-T, а також потребу України у переносних зенітних ракетних комплексах (ПЗРК) і боєприпасах до них, повідомляє пресслужба Міноборони України в четвер.

За інформацією відомства, під час розмови Хмара поінформував шведського колегу про наслідки нічного російського удару та критичні потреби України для захисту повітряного простору.

"Зараз важливо максимально оперативно посилити протидію балістичним загрозам. Йдеться, зокрема, про перехоплювачі до Patriot. Україна готова працювати з партнерами над різними механізмами постачання. Для нас важлива кожна поставка перехоплювачів і кожна можливість захистити людей, цивільну та критичну інфраструктуру", – наголосив міністр оборони.

Він також зазначив, що Україна має законтрактовані обсяги ракет для Patriot, але просить партнерів передати перехоплювачі з наявних запасів в обмін на майбутні поставки, призначені для України.

Окремо сторони обговорили потребу в подальших постачаннях шведських ПЗРК та боєприпасів до них.

Ще однією темою розмови стали винищувачі Gripen. Україна та Швеція рухаються за планом підготовки екіпажів. За словами Хмари, постачання цих літаків разом з озброєнням посилить українську авіацію та її спроможність протидіяти російським носіям керованих авіаційних бомб, які атакують прифронтові міста.