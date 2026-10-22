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У Лозовій Харківської області 36 постраждалих, четверо з них у вкрай важкому стані

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Кількість постраждалих внаслідок російського удару по ринку в Лозовій (Харківська обл) сягнула 36, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

"Кількість поранених зросла до 36 людей. Четверо – у вкрай важкому стані, 29 – середньої тяжкості. Місцеві та обласні лікарі роблять усе, щоб урятувати кожного і кожну", – написав Зеленський у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, в четвер, в день, ЗС РФ завдали удару по ринку в Лозовій, застосувавши "Бандероль". Двоє людей загинули, ще 34 постраждали.

Джерело: https://t.me/Zelenskiy_Sergiy/12687

Автори

Кореспондент · Регіональні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #харківщина
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