Фінляндія виділяє €5 млн на енергетичну підтримку України – прем'єр

Фінляндія виділяє €5 млн на енергетичну підтримку України, а також передає десять локомотивів для допомоги залізничній інфраструктурі, повідомив прем'єр-міністр країни Петтері Орпо.

"Через російські атаки на українську залізничну інфраструктуру ми… передаємо Україні 10 локомотивів. Ми сподіваємося, що вони допоможуть зберегти рух вашого суспільства, поки Росія намагається його зупинити. Ми виділяємо 5 мільйонів євро на Фонд енергетичної підтримки України. Цей фонд доповнює існуючу підтримку Фінляндії у сфері енергетичної стійкості, надаючи допомогу там і тоді, де та коли вона потрібна", – сказав Орпо на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він також повідомив, що Фінляндія у грудні надасть Україні мобільні опалювальні контейнери, які здатні обігрівати лікарні середнього розміру або багатоквартирні будинки.

Орпо додав, що Фінляндія готує додаткову підтримку в розмірі €3 млн в рамках програми відновлення України, а також продовжуватиме надавати значну підтримку у вигляді оборонного спорядження.

"Цього року ми надали Україні п'ять оборонних пакетів на суму понад півмільярда євро. Зараз ми готуємо 36 пакетів, і робимо це у тісній співпраці з українськими військовими. І ми маємо намір ухвалити рішення до кінця цього року", – наголосив він.