Фінляндія та Україна уклали угоди на близько €300 млн – Зеленський

У четвер, 22 жовтня, представники України та Фінляндії підписали сім угод щодо можливостей для співпраці, загальний обсяг яких складає близько €300 млн, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні є новий пакет підтримки для України від Фінляндії, є угоди, які додають нам можливостей для співпраці… 7 документів були підписані. Загальний обсяг сьогоднішніх домовленостей – біля 300 мільйонів євро", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Під час зустрічі прем'єр-міністри України Сергій Корецький та Фінляндії Петтері Орпо підписали сертифікат про дарування Україні десяти тепловозів, міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський та комерційний директор фінської компанії KENNO TECH Самюель Хірвонен – меморандум про співпрацю між МВС України та компанією.

Також заступник міністра оборони України Сергій Боєв, віцепрезидент Nokia Defense Мікко Віітаніемі та генеральний директор ICEYE Ukraine Володимир Цабал підписали лист про наміри щодо співпраці у сфері космосу, зокрема розвитку спроможностей Міноборони у сфері супутникового зв'язку, голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та директор з питань підприємництва, міжнародної торгівлі та малого і середнього бізнесу Конфедерації фінської промисловості Петрі Вуоріо – меморандум про співпрацю та створення Українсько-фінської промислової ради.

Виконавчий директор ТОВ "Центр досліджень безпілотних систем" ("Генерал Черешня") Даниїл Ваховський та член правління PATRIA GROUP Мікко Лейно підписали меморандум про взаєморозуміння щодо продовження стратегічної співпраці та створення у Фінляндії спільного підприємства з виробництва й розроблення безпілотних систем військового та подвійного призначення.

Окрім того, директорка з розвитку компанії "Бавовна Мілтех" Вікторія Єрохіна та віцепрезидент з тактичних платформ INSTA Вілле Кеттула підписали спільну заяву про наміри створити у Фінляндії потужності з виробництва та розроблення важких безпілотних авіаційних систем – бомбардувальників і носіїв, а генеральний директор ТОВ "Авантаж Технолоджи" Олег Адаменко та віцепрезидент фінської компанії ELEMATIC OYJ Тоні Рауванто – лист про наміри щодо проєкту індустріалізованого житлового будівництва та заводу зі збірного залізобетону.

Прем'єр Фінляндії повідомив про рішення надати до €200 млн на drone deal між країнами.

Під час зустрічі Зеленський і Орпо обговорили спільну роботу в рамках програми SAFE, виробництво в Україні та Фінляндії, а також домовилися про розширення використання супутникових можливостей.

Президент повідомив, що Фінляндія має намір провести міжнародну зустріч з іншими країнами-учасниками коаліції укриттів. "Зараз вже 16 учасників коаліції. Буде розширення", – повідомив Зеленський.

Він додав, що Україна очікує від Фінляндії на позитивні наступні кроки і новини щодо ППО найближчим часом.