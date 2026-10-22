Україна буде представлена на найвищому рівні на G20 у грудні, якщо буде запрошена – Зеленський

Україна буде представлена на найвищому рівні на саміті G20 у Флориді у грудні, якщо президент США Дональд Трамп запросить її, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Безумовно, якщо президент Трамп запросить в такий формат Україну, Україна буде там представлена на найвищому рівні. Будемо сподіватися, що це можливо. Поки що такого сигналу ми не отримали. Розраховуємо", – сказав Зеленський на пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Києві, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

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