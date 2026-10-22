У МВЦ скасували найближчі виставки через безпекову ситуацію в Києві

Міжнародний виставковий центр (МВЦ) у зв'язку з безпековою ситуацією в Києві скасував проведення найближчих виставок, повідомили в пресслужбі холдингу ARS Capital агентству "Інтерфакс-Україна".

Серед них – три найбільші події продовольчої галузі: виставка технологій, обладнання, рішень для агропереробки та харчової промисловості Agro2Food, міжнародна виставка продуктів харчування та напоїв World Food Ukraine, а також виставку технологій, обладнання, рішень для складської логістики inSKLAD.

"Ми розуміємо, що на ці події чекали відвідувачі, учасники та партнери, які доклали чимало зусиль для підготовки до заходів. Але у нинішніх обставинах ми змушені ухвалювати непрості рішення та ставити відповідальність перед людьми на перше місце. Дякуємо всім за розуміння, підтримку й довіру. Сподіваємося на якнайшвидше повернення до звичного ритму роботи", – зазначили в пресслужбі холдингу.

Про подальші зміни в розкладі повідомлятимуть на сайті МВЦ.

Раніше повідомлялося, що в МВЦ облаштовано укриття, розраховане на одночасне перебування близько 2,3 тис людей.

ТОВ "Міжнародний виставковий центр" (МВЦ) – найбільша виставкова споруда Києва. Згідно з даними YouControl, його кінцевим бенефіціаром (100%) є Максим Кріппа, який отримав контроль за активом влітку 2025 року. У першому півріччі 2026 чистий дохід МКЦ сягнув 39,435 млн грн, на 36% перевершивши результати аналогічного періоду минулого року, чистий збиток скоротився до 2,195 млн із 16,395 млн тис. за січень-червень 2025 року.

За даними на сайті центру, загальна площа комплексу – 73,23 тис. кв. м, загальна площа виставкових залів – 38,68 тис. кв. м. Він поєднує чотири павільйони експозиційною площею 10,85 тис. кв. м, 10,66 тис. кв. м, 10,56 тис. кв. м та 6,6 тис. кв. м, 18 вхідних груп та 20 вантажних воріт (для доставки великогабаритних вантажів прямо до виставкових залів).