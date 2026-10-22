У Києві внаслідок нічного обстрілу пошкоджено Введенський монастир, двоє людей дістали поранень

Введенський монастир у Києві зазнав пошкоджень унаслідок нічного обстрілу: уламки безпілотника впали на територію обителі, двоє людей дістали осколкових поранень, повідомляє Спілка православних журналістів.

"Близько 3:05 уламки безпілотника впали на територію обителі. Пошкоджено дах і стіни, вибито вікна. Двоє людей, які допомагали на монастирській кухні, зазнали осколкових поранень. Братія не постраждала", – йдеться в дописі Спілки у Facebook у четвер.

Попри пошкодження та поранення людей, вранці в монастирі звершили Божественну літургію.

Свято-Введенський монастир у Києві заснований 1878 року як жіноча релігійна громада з ініціативи Матрони Єгорової, вдови офіцера Кримської війни. У 1901 році громаду перетворили на монастир. Обитель закрили за радянської влади, відновили богослужіння у Введенському храмі в 1992 році, а в грудні 1996 року парафію перетворили на чоловічий монастир.