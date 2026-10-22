Порошенко передав військовим нову партію допомоги: багі, квадроцикли та пилорами

Народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко зустрівся з представниками 19 підрозділів Сухопутних військ, ДШВ, Повітряних Сил і Сил територіальної оборони та передав їм чергову партію допомоги у вигляді техніки та обладнання для фронту.

"Передаємо техніку на майже 15 мільйонів гривень коштом "Фонду Порошенка": контейнерні прально-душові комплекси на базі причепів; багі; квадроцикли "Мураха"; мобільні пилорами", - написав Порошенко у Facebook.

За його словами, допомогу отримують 43, 50, 116 і 141-ша ОМБр, 40, 45, 55 і 148-ма ОАБр, 68 і 81-ша ОаеМБр, 101, 103 і 104-та бригади ТрО, 300-й навчальний танковий полк, 423-й полк безпілотних систем, 128-й батальйон матеріального забезпечення, 533 і 582-й батальйони охорони та обслуговування, 38-й навчальний центр Повітряних Сил, а також підрозділ "Хартія".

Політик привітав Сили оборони з добовим рекордом – 2250 знешкоджених окупантів.

Порошенко повідомив, що "Євросолідарність" буде боротися за підвищення грошового забезпечення військових і виділення 500 млрд грн на оборонний сектор у бюджеті на 2027 рік.