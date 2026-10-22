Зеленський підписав закон про обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах та закони для скасування ПДВ-пільги на посилки до EUR150

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений 9 червня Верховної Радою в цілому закон про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (законопроєкт №15111-д).

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, закон, який 12 червня 2026 року було направлено на підпис президенту України, 22 жовтня повернуто з підписом.

Також президент у четвер підписав прийняті парламентом минулого тижня закони щодо змін у Податковий та Митний кодекс для оподаткування ПДВ операцій електронної торгівлі, які скасовують пільгу зі звільнення від податку для міжнародних поштових відправлень вартістю до EUR150 (законопроєкти №16051-1 та №15460). Вони були схвалені з третьої спроби.

Як повідомлялося, прийняття законів є структурними маяками нової програми EFF Міжнародного валютного фонду (МВФ), який Україна мала виконати до кінця березня поточного року. Крім того, прийняті закони щодо скасування ПДВ-пільги на міжнародні посили вартістю до EUR150 (законопроєкти №16051-1 та №15460) та про автоматичний обмін інформацією щодо доходів на цифрових платформах (№15111-д) є умовою надання Україні першого траншу кредиту допомоги від ЄС (Ukraine Support Loan, USL), а їх прийняття парламентом – умова надання другого траншу.

Вірогідно, президент затримував підпис закону щодо цифрових платформ через правку щодо колишніх політично значущих осіб (PEP), яка обмежувала 12 місяцями обов'язковий посилений фінмоніторинг колишніх політично значущих осіб (PEP), що викликало заперечення міжнародних партнерів і загрожує отриманню чергового траншу МВФ у розмірі $1,66 млрд.

До другої редакції законопроєкту №16051-1 парламентарі включили правку щодо довічного статусу колишніх політично значущих осіб (PEP), яка передбачає щонайменше 12 місяців посиленого контролю після звільнення з індивідуальною оцінкою ризиків від банків.

Джерело: https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/69816

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70432

https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/70719