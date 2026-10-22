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На Дніпропетровщині за добу внаслідок російських атак загинула людина, ще одну поранено – ОВА

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На Дніпропетровщині за добу внаслідок російських атак загинула людина, ще одну поранено – ОВА
Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Одна людина загинула, ще одна дістала поранень унаслідок російських атак на Дніпропетровську область протягом доби, за цей час окупанти понад 50 разів обстріляли п'ять районів регіону безпілотниками, артилерією та авіабомбами, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Загинула одна людина. У важкому стані до лікарні доправили 51-річного чоловіка", – написав Ганжа в Телеграм-каналі в четвер увечері.

За його словами, у Дніпрі пошкоджено приватні будинки, а в Солонянській громаді Дніпровського району сталася пожежа.

На Нікопольщині під ударом опинилися Марганецька, Покровська, Мирівська, Томаківська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено багатоквартирний і приватні будинки, адміністративну будівлю, спортивну школу, інфраструктуру та автомобілі.

На Криворіжжі російські війська цілили по Зеленодольській та Апостолівській громадах, у Синельниківському районі вдарили по Раївській громаді, де пошкоджено приватні оселі. У П'ятихатках Кам'янського району сталася пожежа.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#дніпропетровська #жертви #наслідки #атаки
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