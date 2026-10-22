Нобелівська лауреатка Матвійчук отримала відзнаку Українського Жіночого Конгресу ім. О'Хейген

Правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук отримала відзнаку Українського Жіночого Конгресу ім. Мері О'Хейген за жіноче лідерство

"Я хочу сказати три речі. Україна має виразне жіноче обличчя. Жінки мають підтримувати жінок незалежно від сфери, в якій ці жінки працюють. І останнє – у цій війні з Росією ми, українські жінки, серед іншого, боремося за майбутнє наших дітей і за те, щоби наші доньки ніколи у світі не були змушені комусь доводити, що вони теж люди", – зазначила Матвійчук на 10-му Українського Жіночого Конгресу у Києві у четвер.

Нагороду правозахисниці вручила лауреатка відзнаки у 2025 році, військовослужбовиця бригади "Азов" Тетяна Теплюк (позивний "Хрещена").

За словами співзасновниці УЖК, народної депутатки Марії Іонової (фракція "Європейська солідарність") цьогоріч лауреатку обирали, зважаючи на масштаб її діяльності та вплив в Україні й світі.

"Для нас ця відзнака – не лише подяка конкретній жінці. Це можливість розповісти її історію, зробити її приклад видимим і надихнути інших. Адже коли ми бачимо приклади жіночого лідерства, те, що раніше здавалося винятком, поступово стає новим стандартом", – наголосила вона.

Відзнака УЖК ім. Мері О'Хейген щороку вручається жінці, чия сміливість, лідерство та вчинки змінюють Україну. Вона названа на честь міжнародної експертки з прав людини

Мері О'Хейген, яка підтримувала розвиток жіночого лідерства в Україні. Нагороду започатковано у 2023 році.

Як повідомлялося, УЖК, заснований у 2017 році – це національний майданчик для просування політики рівності в Україні.

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