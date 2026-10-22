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Авторух Південним мостом в Києві відновлено в обох напрямках, про відновлення руху метро не повідомляється

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Авторух Південним мостом в Києві відновлено в обох напрямках, про відновлення руху метро не повідомляється

Рух транспорту Південним мостом, який поєднує Голосіївський та Дарницький районі столиці, відновлено в обох напрямках, повідомляє Київська міська державна адміністрація в четвер ввечері.

"Рух транспорту з правого на лівий берег здійснюється з обмеженнями, однією смугою", – йдеться в повідомленні.

По мосту відновили рух автобусів №№22 та 91 з правого на лівий берег, але у вечірні години "пік" на них додатково випускатимуть по два автобуси.

"У разі оголошення червоного рівня небезпеки, рух транспорту Південним мостом буде повністю перекритий в обох напрямках", – йдеться в повідомленні.

В телеграм-каналі комунального підприємства "Київський метрополітен" про відновлення руху поїздів Сирецько-Печерської лінії через міст не повідомляється.

Раніше поліція Києва повідомила, що після російської нічної атаки вранці у четвер у зв'язку із безпековою ситуацією рух Південним мостом у Києві був тимчасово перекрито в обох напрямках.

Київський метрополітен в телеграм-каналі повідомляв, що через нічний масований обстріл столиці є пошкодження на Південному мосту, зокрема й частини інфраструктури метрополітену. У зв'язку з цим зранку 22 жовтня на зеленій лінії поїзди тимчасово курсували на двох ділянках: між станціями "Сирець" та "Видубичі" і між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір", тобто за виключенням ділянки, яка проходить мостом, а інтервали руху поїздів на лінії було збільшено.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #відновлення #міст
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