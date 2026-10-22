Екскерівника департаменту Офісу генпрокурора Тимошенка взято під варту з можливістю внесення застави 8 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до колишнього очільника департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора Івана Тимошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 8 млн грн, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у четвер.

"Слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього очільника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора – ще одного учасника злочинної організації в Офісі Генерального прокурора", – наголошується в повідомленні відомства у Телеграм-каналі.

У разі внесення застави в розмірі 8 млн грн на підозрюваного покладуть відповідні процесуальні обов'язки, повідомляє САП.

В повідомленні САП не вказано ім'я підозрюваного, як уточняли агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах, йдеться про Івана Тимошенка.

Іван Тимошенко – колишній начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора. Він звільнився із посади у вересні 2026 року за власним бажанням. Його ім'я фігурує на плівках операції "Карфаген".

НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За непідтвердженими даними, Кравченко разом із своєю дружиною може знаходитися у Відні (Австрія) і вести переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський в жовтні повідомив, що службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка триває, перевіряються обставини організації його відрядження, а загалом з органів прокуратури звільнено вісім осіб, які згадувалися у контексті операції "Карфаген".