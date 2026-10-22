Окупанти втрачають до 3/4 особового складу на окремих ділянках фронту – командувач Нацгвардії

Частка безповоротних втрат російських військ на окремих ділянках фронту останніми днями сягає 74%, повідомив командувач Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Півненко після поїздки до підрозділів, які виконують бойові завдання від Харківської до Херсонської області.

"Нівелюємо чисельну перевагу противника й проводимо ретельно сплановані операції, які посилюють фронт. За останні кілька днів противник зазнає рекордних втрат у живій силі, з яких безповоротні втрати на окремих ділянках сягають 74%. Це ціна, яку платить РФ за розпочату війну проти України", – написав Півненко у Facebook в четвер.

Одним із прикладів компенсації українськими підрозділами чисельної переваги за рахунок спланованих операцій він назвав операцію "Велес" на Куп'янському напрямку, під час якої підрозділи 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія" разом з іншими складовими Сил оборони поєднали підземний наступ, дії на поверхні та роботу безпілотників, щоб не допустити виходу російських військ у тил Куп'янська Харківської області. Під час операції понад 30 російських військових потрапили в полон, а загальні втрати противника перевищили 100 осіб.

У Донецькій області угруповання військ "Азов" продовжують утримувати визначені рубежі. "Щоденна бойова робота наших бійців на цьому надскладному напрямку спростовує заяви російського командування про оточення та захоплення Добропілля, а також про просування й успіхи окупантів", – повідомив Півненко.

Командувач Нацгвардії розповів, що у Херсонській області відвідав 21-шу окрему бригаду, де заслухав доповіді про обстановку, логістику та забезпечення, а у Кривому Розі Дніпропетровської області він майданчики, які можуть використати для розширення навчальної бази та підготовки військових.

Як повідомлялося, Сили оборони під командуванням 2-го корпусу НГУ "Хартія" зламали позиційний тупик на Куп'янському напрямку і реалізували черговий етап із визволення Харківської області в межах підземної операції "Велес", в рамках якого пройшли понад 15 кілометрів підземних комунікацій у тил ворога.

"Росіяни вважали, що підземні комунікації – це їхній ексклюзивний інструмент для обходу нашої оборони. Ми вивчили їхній досвід, переграли їх на їхньому ж полі й перетворили цю загрозу на нашу контрнаступальну перевагу", – наголосив командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболєнський.