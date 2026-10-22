Керівництво УЧХ обговорило з колегами зі Швеції готовність громад до надзвичайних ситуацій

Керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) обговорило з колегами зі Швеції посилення готовності громад до надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється на офіційній сторінці УЧХ у Фейсбуці, президент організації Максим Доценко та генеральний директор Ілля Клецьковський розповіли представникам посольства Швеції, урядового агентства Sida та Шведського Червоного Хреста про поточну гуманітарну ситуацію в Україні, основні напрями реагування та виклики, з якими щодня стикаються команди організації.

Окрему увагу приділили посиленню готовності громад до надзвичайних ситуацій, розвитку місцевих і волонтерських спроможностей, підтримці системи охорони здоров’я та психосоціальної підтримки, а також необхідності одночасно реагувати на нові надзвичайні ситуації та підтримувати довгострокове відновлення і стійкість громад.

На зустрічі також порушили тему міжнародного гуманітарного права та основоположних принципів Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Учасники говорили й про захист і належне використання емблеми Червоного Хреста, безпеку гуманітарного персоналу та доступ до людей, які потребують допомоги. Сторони зосередили увагу на впливі змін у веденні бойових дій та використанні нових технологій на гуманітарний доступ, роботу волонтерів, логістику та безпеку гуманітарних операцій.