Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Керівництво УЧХ обговорило з колегами зі Швеції готовність громад до надзвичайних ситуацій

1 хв читати
Додати як джерело
Керівництво УЧХ обговорило з колегами зі Швеції готовність громад до надзвичайних ситуацій
Фото: Червоний Хрест України

Керівництво Українського Червоного Хреста (УЧХ) обговорило з колегами зі Швеції посилення готовності громад до надзвичайних ситуацій. 

Як повідомляється на офіційній сторінці УЧХ у Фейсбуці, президент організації Максим Доценко та генеральний директор Ілля Клецьковський розповіли представникам посольства Швеції, урядового агентства Sida та Шведського Червоного Хреста про поточну гуманітарну ситуацію в Україні, основні напрями реагування та виклики, з якими щодня стикаються команди організації.

Окрему увагу приділили посиленню готовності громад до надзвичайних ситуацій, розвитку місцевих і волонтерських спроможностей, підтримці системи охорони здоров’я та психосоціальної підтримки, а також необхідності одночасно реагувати на нові надзвичайні ситуації та підтримувати довгострокове відновлення і стійкість громад.

На зустрічі також порушили тему міжнародного гуманітарного права та основоположних принципів Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. 

Учасники говорили й про захист і належне використання емблеми Червоного Хреста, безпеку гуманітарного персоналу та доступ до людей, які потребують допомоги. Сторони зосередили увагу на впливі змін у веденні бойових дій та використанні нових технологій на гуманітарний доступ, роботу волонтерів, логістику та безпеку гуманітарних операцій.

#швеція #тчху
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Екскерівника департаменту Офісу генпрокурора Тимошенка взято під варту з можливістю внесення застави 8 млн грн

Екскерівника департаменту Офісу генпрокурора Тимошенка взято під варту з можливістю внесення застави 8 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував до колишнього очільника департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора Івана Тимошенк…

Читати
Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Це…

Читати