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Події

Окупанти завдали удару по приватному будинку під Житомиром: 9 постраждалих, з них 2 дітей

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Дев'ять жителів Житомирської громади постраждали, у тому числі двоє дітей, внаслідок удару ворожого дрона по приватному житловому будинку в четвер, повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

"Ворожий "шахед" поцілив у приватний житловий будинок. На цей час відомо вже про дев'ятьох постраждалих людей, серед яких двоє дітей. Двох потерпілих уже доправили до обласної лікарні", – написав Бунечко в Телеграм у четвер.

При цьому він не уточнив, у якому населеному пункті Житомирської громади сталася подія.

"На місці влучання працюють усі екстрені служби: рятувальники ДСНС, медичні бригади та представники Червоного хреста. Усім постраждалим надається вся необхідна допомога та підтримка", – розповів Бунечко.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#постраждалі #житомирська #обстріл
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