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Естонія передала Україні ще EUR10 млн допомоги через PURL – МЗС

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Естонія передала Україні ще EUR10 млн допомоги через PURL – МЗС

Міністр закордонних справ Естонії Марґус Цахкна повідомив про внесення країною EUR10 млн на оборонну допомогу Україні за ініціативою НАТО PURL (пріоритетний перелік потреб України).

"Сьогодні Естонія вирішила внести ще 10 мільйонів євро через ініціативу НАТО PURL, що підвищує нашу загальну підтримку через цей механізм до 31 мільйона євро. Це допоможе Україні отримати терміново необхідні засоби протиповітряної оборони та боєприпаси", – написав Цахкна в соцмережі Х в четвер.

За його словами, у поточному році військова допомога Естонії Україні склала 0,3% валового внутрішнього продукту країни.

Міністр зазначив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі України залишили сотні тисяч людей без електроенергії, і з наближенням зими ця підтримка є життєво важливою для захисту життів і забезпечення роботи основних послуг.

"Чим сильніше Україна зможе захищати себе, тим менше Росія зможе диктувати умови миру. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію", – наголосив Цахкна.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це спільна ініціатива США, НАТО та країн-партнерів, започаткована влітку 2025 року для швидкого постачання в Україну критично важливого озброєння та боєприпасів американського виробництва. Україна формує перелік пріоритетних потреб (насамперед ППО та артилерія), який узгоджується зі США та НАТО. Країни-партнери (члени НАТО та інші держави) роблять добровільні грошові внески у спільні пакети. За отримані кошти Сполучені Штати передають Україні необхідне озброєння безпосередньо зі своїх запасів. 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#purl #естонія
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