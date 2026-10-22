Харківська міськрада пропонує спростити встановлення індивідуального опалення у багатоповерхівках

Харківська міська рада підтримала звернення до Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту (Мінінфраструктури) щодо спрощення процедури відключення споживачів від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води в багатоквартирних будинках з метою встановлення альтернативного опалення.

Відповідне звернення міська рада Харкова затвердила на позачерговому засіданні 21 жовтня.

"Роками це питання не вирішується на державному рівні. Наша чітка позиція – люди, які мають бажання та можливість встановити в квартирах індивідуальне опалення, повинні це робити. Тож на законодавчому рівні потрібно ухвалити рішення про дозвіл громадянам на це", – наголосив мер Харкова Ігор Терехов, слова якого наведено в повідомленні.

Зазначається, що наразі дозволяється відключити приміщення від централізованого опалення та гарячого водопостачання лише тоді, коли щонайменше половину квартир цього будинку вже відключено від відповідних систем.

Втім, депутати Харківської міськради наголошують на перегляді цієї норми в умовах воєнного стану. Пропонується дозволити власникам квартир і нежитлових приміщень багатоквартирних будинків, зокрема тих, що знаходяться на територіях можливих та активних бойових дій, відокремити їх від централізованого опалення у разі об'єктивної неможливості забезпечити будинок тривалий час централізованим теплопостачанням та за умови наявності технічної можливості улаштування альтернативного опалення.