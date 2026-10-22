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Венс: Рішення щодо використання Starlink у війні залежить від політики США щодо України та РФ

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J. D. Vance at Huntington Place in Detroit, Michigan. 16 June 2024
J. D. Vance at Huntington Place in Detroit, Michigan. 16 June 2024 | Фото: Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0, Cropped

Питання використання супутникових технологій Starlink і Starshield у контексті війни в Україні залежить від політики США щодо Росії та України, а не від позиції власника SpaceX Ілона Маска, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Що ж, я думаю, що насамперед Ілон Маск керує приватною корпорацією, і цілком зрозуміло, що він не хоче втручатися у війну між двома державами без чітких вказівок від уряду Сполучених Штатів щодо того, що йому робити. Тому я не думаю, що справа в Ілоні. По суті, питання полягає в тому, якою буде політика Америки щодо України та Росії", – сказав Венс, спілкуючись із журналістами в четвер.

Венс також прокоментував повідомлення про обговорення цього питання з Маском і заявив про те, що рішення щодо Starshield ухвалюватимуть Пентагон або президент США. Водночас він наголосив, що американська сторона працює над відновленням переговорів між Україною та Росією.

"Причина, чому ми досі не уклали мирну угоду, полягає в тому, що їхні позиції щодо деяких деталей цих переговорів надто різняться", – зазначив віцепрезидент.

За його словами, представник американської сторони Стів Віткофф відновив переговорний процес і протягом останніх кількох днів спілкувався з керівництвом Росії та України. Венс додав, що той налаштований оптимістично, однак визнав, що переговори потребують повторних спроб і не завжди приводять до результату.

Окремо Венс розкритикував європейські країни через їхню залежність від американських технологій. Він заявив, що європейські держави, які не мають технологій, подібних до розробок SpaceX, водночас ведуть проти компанії регуляторну та ліцензійну боротьбу, але звертаються до неї з проханнями про допомогу.

На думку віцепрезидента США, ця ситуація підтверджує залежність європейських країн від американських технологій, бізнесу та армії, попри критику Сполучених Штатів з боку європейських політичних лідерів.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#starlink #робота #думка
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