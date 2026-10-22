Дружина Залужного відвідала ювілейний Український жіночий конгрес

Дружина надзвичайного і повноважного посла України у Великій Британії, ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Олена Залужна відвідала ювілейний 10-й Український жіночий конгрес - щорічну публічну платформу для формування політик гендерної рівності, яка традиційно проходить у Києві.

"Сьогодні відвідала дуже теплий і важливий захід – 10-й Український жіночий конгрес. Щирі та цікаві історії різних жінок, сміливі очі, сльози радості та горя. В ці складні часи важливо не втрачати надію. Важливо всім нам бути разом", - написала Залужна у Facebook у четвер після відвідин заходу.

Залужна, 1976 р.н., за освітою економіст, раніше працювала в "Укргазбанку", у 2024 року разом з чоловіком переїхала до Великої Британії. Дружина дипломата уникає уваги медіа та публічних виступів, це перша її публічна поява після призначення чоловіка на посаду посла.