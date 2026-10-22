Свириденко про життя після уряду: На щастя, посада закінчується, а любов до життя – ні

Колишня прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявляє, що наразі має можливість трансформувати досвід 12 років на державній службі в освітню сферу.

"На щастя, посада закінчується, а любов до життя – ні. Тому, працюємо надалі. Я хочу сказати, що для мене посада не була самоціллю, це був інструмент, щоб реалізувати власні цілі і політики, започаткувати програми, про які ми сьогодні чули. Тому, це точно не самоціль", – сказала Свириденко на 10-му Українському жіночому конгресі в четвер в Києві, відповідаючи на запитання про життя прем'єрів після відставки.

Вона зазначила, що на державній службі на різних посадах була 12 років, і тепер є можливість цей весь досвід трансформувати на посаді в освітній сфері в KSE Business School. "Тому новий етап", – додала Свириденко.

Також вона зазначила, що до жінок в політиці в Україні таке ж упереджене ставлення, як і в інших країнах.

"Мені подобається вираз, що жінкам в політиці достатньо бути вдвічі розумною, ніж чоловікам в політиці, на щастя, це не складно", – зіронізувала експрем'єрка.

Крім того, вона розповіла, що після уряду у неї з'явилося більше часу, який можна проводити з дитиною.

"Дитина в шоці. Є можливість разом снідати, забирати її зі школи", – розповіла Свириденко.

Як повідомлялося, Свириденко обіймала посаду прем'єрки рівно один рік, з липня 2025р по липень 2026 року. У вересні вона була призначена президенткою KSE Business School.