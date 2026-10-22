Російський авіаудар пошкодив приміщення УЧХ у Херсоні

Внаслідок російського авіаудару пошкоджено приміщення Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Херсоні.

"Внаслідок чергового удару по Херсону пошкоджено будівлю, де розташоване приміщення Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Зазнали ушкоджень вікна, двері, стеля, меблі та оргтехніка. На момент ворожої атаки працівників і волонтерів УЧХ в офісі організації не було, тому ніхто з команди не постраждав.

"Український Червоний Хрест категорично засуджує обстріли цивільної інфраструктури та об'єктів, які використовуються для здійснення гуманітарної діяльності, та порушення норм міжнародного гуманітарного права", – заявили в УЧХ.

В організації підкреслили, що попри постійну небезпеку та російські обстріли, Український Червоний Хрест продовжує виконувати свою гуманітарну місію у Херсоні – надавати необхідну допомогу та підтримувати людей, які постраждали внаслідок війни.