Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Російський авіаудар пошкодив приміщення УЧХ у Херсоні

1 хв читати
Додати як джерело
Російський авіаудар пошкодив приміщення УЧХ у Херсоні
Фото: Red Cross Ukraine

Внаслідок російського авіаудару пошкоджено приміщення Українського Червоного Хреста (УЧХ) у Херсоні.

"Внаслідок чергового удару по Херсону пошкоджено будівлю, де розташоване приміщення Херсонської обласної організації Українського Червоного Хреста", – повідомив УЧХ у Фейсбуці у четвер.

Зазнали ушкоджень вікна, двері, стеля, меблі та оргтехніка. На момент ворожої атаки працівників і волонтерів УЧХ в офісі організації не було, тому ніхто з команди не постраждав.

"Український Червоний Хрест категорично засуджує обстріли цивільної інфраструктури та об'єктів, які використовуються для здійснення гуманітарної діяльності, та порушення норм міжнародного гуманітарного права", – заявили в УЧХ.

В організації підкреслили, що попри постійну небезпеку та російські обстріли, Український Червоний Хрест продовжує виконувати свою гуманітарну місію у Херсоні – надавати необхідну допомогу та підтримувати людей, які постраждали внаслідок війни.

Автори

Кореспондент · Верховна Рада
Редактор · Політичні новини
#пошкодження #тчху #атака
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Це…

Читати