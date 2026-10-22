МКС отримав премію Сахарова-2026 від Європарламенту

Премія Сахарова за свободу думки за 2026 рік колективно присуджена Міжнародному кримінальному суду (МКС) та його посадовим особам, повідомляється на сайті Європейського парламенту в четвер.

"Європейський Союз ґрунтується на повазі до багатосторонності та міжнародних інституцій. Присуджуючи премію Сахарова Міжнародному кримінальному суду та його посадовцям, Європейський парламент визнає важливу роботу Суду у відстоюванні міжнародного права та справедливості", – сказала голова Європарламенту Роберта Метсола в пленарному залі в четвер, оголошуючи лауреата.

В повідомленні зазначається, що у 2025 та 2026 роках голова МКС та кілька суддів відвідали комітети Європейського парламенту, щоб пояснити депутатам наслідки санкцій США для їхніх професійних обов'язків та особистого життя.

У доповідях депутати Європарламенту вітали продовження фінансової підтримки МКС з боку ЄС у складний для міжнародного правосуддя час.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала присудження премії Сахарова МКС. "Для жертв найтяжчих злочинів світу справедливість означає голос. МКС повинен мати можливість виконувати свою місію незалежно, без тиску чи залякування. Європа твердо підтримує президентку Томоко Акане, суддів та посадовців Суду і їхню життєво важливу роботу заради світу, керованого правилами", – написала вона в соцмережі Х.

Премія на честь радянського фізика та політичного дисидента Андрія Сахарова заснована у 1988 році та присуджується щорічно. Церемонія вручення відбудеться в грудні у Страсбурзі під час пленарного засідання Європейського парламенту.

Як повідомлялося, у лютому 2025 року американський президент Дональд Трамп підписав указ, який запрваджує санкції проти МКС за дії проти США та їхніх союзників, зокрема Ізраїлю, а в серпні 2026 року американська влада внесла до санкційних списків голову МКС, японську юристку Томоко Акане. Оголошення про санкції відбулося після присудження Нобелівської премії миру південноафриканській прокурорці Наві Піллай, яка очолювала розслідування щодо можливого висунення МКС обвинувачень американським військовим за їхні дії в Іраку та Афганістані. Водночас підготовка цього рішення розпочалася задовго до оголошення лауреата премії.

США не є стороною Римського статуту, у зв'язку з чим неодноразово заявляли про невизнання юрисдикції МКС над американськими громадянами.

В МКС заявили, що розглядають санкції США як спробу перешкодити здійсненню правосуддя та завадити суду виконувати покладені на нього завдання, і що не можуть протистояти тиску США самотужки, і тепер доля суду залежить також від держав, які його створили.