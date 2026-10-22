Вестибюль №1 станції метро "Чернігівська" у Києві відновив роботу

Роботу вестибюля №1 станції метро "Чернігівська" у Києві відновлено, він працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27, повідомляє пресслужба Київського метрополітену в четвер.

"Вестибюль № 1 на ст. м. "Чернігівська" відновив роботу. Вестибюль працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27", – зазначається в повідомленні відомства.

Водночас, як наголошують у повідомленні пресслужби, вестибюль №2 у напрямку станції метро "Лісова" наразі залишається зачиненим для пасажирів.

Як повідомлялося, станція метро "Чернігівська" постраждала внаслідок російської атаки 19 жовтня і була зачинена на вхід та вихід. На станції були пошкоджені фасад та колії.