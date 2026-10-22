Агент ГРУ РФ, який підірвав авто військового та підпалив релейні шафи "Укрзалізниці", отримав ще 15 років ув'язнення – СБУ

Суд призначив додаткові 15 років позбавлення волі агенту російської воєнної розвідки, який брав участь у підриві автомобіля військовослужбовця Збройних сил України на Харківщині та підпалі двох релейних шаф "Укрзалізниці", повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією СБУ, агент входив до складу агентурно-бойової групи ГРУ РФ, яку українські спецслужби нейтралізували влітку 2024 року на Харківщині. Тоді затримали всіх чотирьох учасників осередку, причетних до підриву автомобіля українського військового, внаслідок якого він дістав тяжких поранень.

У серпні 2026 року агента вже засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за підрив автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Новий вирок на такий самий строк він отримав за підпал двох релейних шаф "Укрзалізниці". За даними СБУ, чоловік працював різноробочим у передмісті Харкова, а до уваги російської воєнної розвідки потрапив через знайомого з Донецька, який входить до так званого "спецназу ДНР" та співпрацює з російською спецслужбою.

"На підставі нових фактів підривної діяльності агента суд визнав його винним за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (закінчений замах на диверсію, вчинену в умовах воєнного стану)", – наголосили в повідомленні відомства у четвер.