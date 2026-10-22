Голова ОУН Червак: Держава розуміє необхідність меморіалізації місця поховань українських діячів за кордоном після перепоховання в Україні

Голова Організації українських націоналістів (ОУН), перший заступник голови Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Богдан Червак заявляє, що сьогодні держава розуміє, що необхідно меморіалізувати місця поховань українських діячів за кордоном після перепоховання в Україні, чого не було раніше.

"Я це відслідковую, а також це відслідковує Міністерство закордонних справ і посольства. Я точно знаю ситуацію у Роттердамі і точно знаю ситуацію у Люксембурзі. Зараз обговорюються різні проекти меморіалізації місць на цвинтарі. І також обговорюються питання меморіалізації місць, де перебував полковник Андрій Мельник в Люксембурзі, а Євген Коновалець у Роттердамі. Тобто це все має бути уніфіковано відповідно до стандартів, які будуть відповідати чинному законодавству європейських країн", – сказав Червак в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи запитання, що буде з первинними місцями поховання українських діячів після їх перепоховання в Україні.

Він розповів, що вже бачив проєкти виготовлення відповідних меморіальних таблиць.

За його словами, Україна також оплатила ще на декілька років оренду місця на кладовищі у Роттердамі (Нідерланди), де була могила Євгена Коновальця, для того, щоб мати можливість меморіалізувати його.

На уточнювальне запитання, чи не станеться так, що ці місця первинних поховань українських діячів залишатимуться у вільному доступі, і згодом там можуть бути захоронені інші люди, зокрема російського походження, Червак відповів, що такого не станеться.

"У випадку Коновальця, якщо б не була сплачена оренда, то цілком ймовірно, що на цьому місці можна було б поховати Судоплатова (керівник радянських закордонних диверсійних спецслужб Павло Судоплатов – ІФ-У), який вбив Коновальця. Розуміння цього є. І всі ці факти і аргументи я наводив на радах, які відбувалися в Офісі президента. Усвідомлення цього є, і наші посольства цим займаються. Раніше цього не було. Раніше я наштовхувався на стіну мовчання і мені здавалося, що це залізобетонна стіна, яку пробити не можна. Зараз, після перших перепоховань в Україні, розуміння того, що потрібно також зберігати місця пам'яті на чужині, є", – додав голова ОУН.

Як повідомлялося, у червні 2025 року Кабінет міністрів затвердив порядок здійснення перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) видатних борців за незалежність України у ХХ столітті.

25 травня було здійснено два перепоховання видатних борців за незалежність України у 20 ст та членів їхніх сімей – голови Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник, а 18 серпня – державного, військового і політичного діяча, полковника Армії Української народної республіки (УНР), першого голови ОУН Євгена Коновальця.

19 жовтня голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Олександр Алфьоров заявив, що очікує, що найближчим часом в Україні відбудеться подвійне перепоховання видатних діячів, похованих за кордоном.

Раніше Алфьоров заявляв, що наступним в Україні буде перепоховано представника вищого керівництва армії Української народної республіки (УНР). Також він зазначав, що до переліку українських діячів, яких розглядають для перепоховання на Національному пантеоні, входять голова Директорії Української Народної Республіки (УНР), головний отаман військ та флоту УНР Симона Петлюра та гетьман Української Держави Павло Скоропадський.

Крім того, за його словами, Україна наразі не отримувала відмов щодо перепоховання видатних діячів, але низка нащадків і громад просять здійснити перепоховання після завершення війни одразу на Українському національному пантеоні.

Раніше голова УІНП заявляв, що родина не проти перепоховання Степана Бандери в Україні, але є застереження щодо безпеки могили під час війни.

В свою чергу голова ОУН, перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак заявляє, що у держави немає політичних бар'єрів стосовно перепоховання в Україні жодної постаті українського національно-визвольного руху.