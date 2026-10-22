Зону примусової евакуації сімей із дітьми розширили на всю Слов'янську громаду – МВА

Рішення про розширення зони обов'язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб на всю територію Слов'янської громади ухвалила Донецька обласна військова адміністрація через погіршення безпекової ситуації, повідомив начальник Слов'янської міської військової адміністрації (МВА) Вадим Лях у четвер.

"Це правильне і важливе рішення. Адже, на жаль, безпекова ситуація у нашій громаді постійно погіршується. Лише за вчорашній день у Слов'янську поранено двох дітей", – зазначив він у дописі, поширеному в соціальній мережі Facebook.

Лях закликав батьків не зволікати з виїздом, наголосивши, що життя і здоров'я дітей є найважливішими.