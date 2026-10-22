САП та НАБУ повідомили про підозру ексочільнику одного з департаментів Офісу генпрокурора в межах операції "Карфаген"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) та Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомили про підозру колишньому очільнику одного з департаментів Офісу генпрокурора в межах операції "Карфаген", повідомляє САП.

"За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому очільнику одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора – ще одному учаснику злочинної організації в Офісі Генерального прокурора", - йдеться в повідомленні САП в телеграм-каналі в четвер.

У межах досудового розслідування встановлено, що злочинну організацію в середині 2025 року створив та очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу генпрокурора, до її складу він залучив як працівників органів прокуратури, так і наближених осіб.

"Учасники організації займалися систематичним одержанням неправомірної вигоди за неперешкоджання протиправній діяльності так званих кол-центрів, які масово вчиняють шахрайські дії стосовно громадян України та іноземців", - наголошується в повідомленні.

За даними антикорупційної прокуратури, одержані кошти особи легалізували шляхом набуття об’єктів нерухомого майна, коштовностей, цінного рухомого майна на суму понад 20 млн грн.

Також, як уточнюють в САП, учасники злочинної організації легалізували понад 10 млн грн, розмістивши їх на рахунках близьких осіб як доходи, отримані в результаті підприємницької діяльності.

"Під час подальшого розслідування САП та НАБУ встановили причетність до злочинної організації ще однієї особи – очільника одного з Департаментів Офісу Генерального прокурора", - пояснюють в антикорупційній прокуратурі.

За даними слідства, посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми.

"Він безпосередньо сприяв вчиненню злочину шляхом забезпечення каналами фізичного одержання вигоди готівкою та в криптоактивах з використанням підпорядкованих йому осіб в Офісі Генерального прокурора та інших осіб, які виконували роль так званих кур’єрів, а також обліку платників, конспірації і приховування слідів", - наголошується в повідомленні.

Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує 1 млрд грн. Кваліфікація дій підозрюваного: ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до функціонування злочинної організації.

В повідомленні САП не вказано ім'я підозрюваного, як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела в правоохоронних органах, йдеться про Івана Тимошенка.

Іван Тимошенко — колишній начальник Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора. Він звільнився із посади у вересні 2026 року за власним бажанням. Його ім'я фігурує на плівках операції "Карфаген".

НАБУ і САП викрили п'ятьох учасників злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора, які систематично отримували неправомірну вигоду за покривання мережі шахрайських колцентрів та легалізували понад 42 млн грн через купівлю нерухомості, зокрема апартаментів у Карпатах, коштовностей і розміщення коштів на рахунках родичів.

На тлі скандалу із можливою причетністю до справи "Карфаген" генеральний прокурор Руслан Кравченко подав заяву на звільнення. Президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади, а 15 вересня Верховна Рада дала згоду на звільнення Кравченка. В матеріалах НСРД ключовий підозрюваний у справі – заступник керівника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергій Кропива фігурує як довірена особа Кравченка. Зокрема, за даними слідства, він координував побутові питання та ремонт у будинку Кравченка.

Про підозру Кравченку наразі не повідомляли.

Водночас вже після написання заяви на звільнення, 14 вересня, Кравченко підписав повідомлення про підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. У відповідь НАБУ і САП заявили, що розцінюють такі дії як продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи.

В Офісі генпрокурора ввечері 14 вересні повідомили про відсутність такої підозри.

Кравченко своєю чергою поінформував, що покинув територію України, пославшись на те, що виїхав у відрядження. За непідтвердженими даними, Кравченко разом із своєю дружиною може знаходитися у Відні (Австрія) і вести переговори з місцевими адвокатськими фірмами щодо отримання притулку.

В.о. генерального прокурора Антон Ковальський в жовтні повідомив, що службове розслідування щодо виїзду за кордон колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка триває, перевіряються обставини організації його відрядження, а загалом з органів прокуратури звільнено вісім осіб, які згадувалися у контексті операції "Карфаген".