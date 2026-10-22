"УЗ" запускає додаткові рейси Kyiv City Express між лівим та правим берегом через ускладнення руху Південним мостом

АТ "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси Kyiv City Express між лівим та правим берегом через ускладнення руху Південним мостом у Києві, йдеться у повідомленні заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимира Шемаєва.

Згідно з його повідомленням у Телеграм-каналі, перший додатковий рейс від станції "Почайна" (пересадка з "синьої" гілки метро) в напрямку Троєщини відправиться о 16:56, а з "Видубичів" (пересадка з "зеленої" гілки метро) у напрямку Березняків – о 18:02.

Починаючи з 16:40, інтервали між рейсами з правого берега на лівий становитимуть від 15 хв.

Загалом відповідні поїзди курсуватимуть півкільцем Київ-Деміївський – Видубичі – Березняки – Дарниця – Русанівка – Лівобережна – Микільська Слобідка – Воскресенка – Райдужний – Почайна і у зворотному напрямку.

"Таким чином, кияни отримають додаткове сполучення обома мостами – Південним і Північним", – наголосив заступник міністра.

Зазначається, що квитки на потяги доступні у застосунку "Укрзалізниці".

Як повідомлялось, у Києві через атаку ворога на столицю обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

Мер міста Віталій Кличко додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту.