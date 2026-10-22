Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

"УЗ" запускає додаткові рейси Kyiv City Express між лівим та правим берегом через ускладнення руху Південним мостом

1 хв читати
Додати як джерело
"УЗ" запускає додаткові рейси Kyiv City Express між лівим та правим берегом через ускладнення руху Південним мостом

АТ "Укрзалізниця" призначає додаткові рейси Kyiv City Express між лівим та правим берегом через ускладнення руху Південним мостом у Києві, йдеться у повідомленні заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Володимира Шемаєва.

Згідно з його повідомленням у Телеграм-каналі, перший додатковий рейс від станції "Почайна" (пересадка з "синьої" гілки метро) в напрямку Троєщини відправиться о 16:56, а з "Видубичів" (пересадка з "зеленої" гілки метро) у напрямку Березняків – о 18:02.

Починаючи з 16:40, інтервали між рейсами з правого берега на лівий становитимуть від 15 хв.

Загалом відповідні поїзди курсуватимуть півкільцем Київ-Деміївський – Видубичі – Березняки – Дарниця – Русанівка – Лівобережна – Микільська Слобідка – Воскресенка – Райдужний – Почайна і у зворотному напрямку.

"Таким чином, кияни отримають додаткове сполучення обома мостами – Південним і Північним", – наголосив заступник міністра.

Зазначається, що квитки на потяги доступні у застосунку "Укрзалізниці".

Як повідомлялось, у Києві через атаку ворога на столицю обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег.

Мер міста Віталій Кличко додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Автор

Кореспондент · Транспорт/Телеком
#київ #сполучення #поїзди #береги #kyiv_city_express
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Це…

Читати