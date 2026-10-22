Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Сили оборони завдали удару по РЕБ на Брянщині та низці об'єктів окупантів на ТОТ – Генштаб

1 хв читати
Додати як джерело
Сили оборони завдали удару по РЕБ на Брянщині та низці об'єктів окупантів на ТОТ – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ураження станції радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника в районі населеного пункту Гулевка Брянської області РФ, а також низки об'єктів на тимчасово окупованих територіях України.

"21 жовтня та в ніч на 22 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено… командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у районі населеного пункту Вишневе Запорізької області; пункт управління БпЛА російського агресора в районі населеного пункту Ланкове Запорізької області; склад матеріально-технічних засобів противника в районі населеного пункту Золотарівка на Луганщині", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ураження засобів РЕБ розширює можливості Сил оборони України ефективно застосовувати безпілотні системи, а удар по пункту управління дронами зменшує спроможність противника атакувати позиції Сил оборони та прифронтові громади.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України", – наголошують в Генштабі.

Автор

Редактор · Політичні новини
#реб #війна #рф
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Це…

Читати