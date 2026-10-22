Сили оборони завдали удару по РЕБ на Брянщині та низці об'єктів окупантів на ТОТ – Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє про ураження станції радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника в районі населеного пункту Гулевка Брянської області РФ, а також низки об'єктів на тимчасово окупованих територіях України.

"21 жовтня та в ніч на 22 жовтня підрозділами Сил оборони України уражено… командно-спостережний пункт підрозділу окупантів у районі населеного пункту Вишневе Запорізької області; пункт управління БпЛА російського агресора в районі населеного пункту Ланкове Запорізької області; склад матеріально-технічних засобів противника в районі населеного пункту Золотарівка на Луганщині", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ураження засобів РЕБ розширює можливості Сил оборони України ефективно застосовувати безпілотні системи, а удар по пункту управління дронами зменшує спроможність противника атакувати позиції Сил оборони та прифронтові громади.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України", – наголошують в Генштабі.