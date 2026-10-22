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Фінляндія готова долучитися до створення робочої групи IBAR Task Force для прискорення євроінтеграції – Корецький

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Прем'єр-міністр України Сергій Корецький обговорив з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо підготовку до зими, підтримку енергетики, оборонну співпрацю та євроінтеграцію України.

"Вдячний Фінляндії за 5 млн євро на підготовку до зими, 2 млн євро на гуманітарні програми та передачу 10 локомотивів для Укрзалізниці. Лише за останні півтора року Росія знищила або пошкодила понад 500 наших локомотивів, тож важливий кожен. Окрема вдячність за лідерство Фінляндії в коаліції укриттів", – написав Корецький в телеграм-каналі.

За його словами, окремо сторони зупинилися на створенні робочої групи IBAR Task Force для прискорення євроінтеграції, і Фінляндія готова долучитися до цієї роботи.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#євроінтеграція #фінляндія
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