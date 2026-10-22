Шмигаль профінансував 400 тис. грн на винагороду переможцю номінації "Вчитель-захисник" Global Teacher Prize

Перший віцепрем'єр – міністр енергетики України Денис Шмигаль профінансував із власних коштів 400 тис. грн грошової винагороди переможцю номінації "Вчитель-захисник" премії Global Teacher Prize Ukraine 2026, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі першого віцепрем'єра.

"Денис Шмигаль підтримував премію з моменту створення, долучався до голосування як глядач, а також безпосередньо брав участь у церемоніях як прем'єр-міністр, міністр оборони та перший віце-прем'єр міністр України - міністр енергетики. Цьогоріч він разом із ГС "Освіторія" ініціював нову спеціальну номінацію "Вчитель-захисник". Завдяки цій ініціативі на премію змогли податися вчителі, які боронили Україну з 2014 року. Адже за правилами Global Teachers Prize вчителі, які пішли боронити державу, не можуть подаватися, бо не викладають в цей момент у школі", – розповіли в пресслужбі.

З огляду на це Шмигаль ініціював створення абсолютно нової номінації "Вчитель-захисник", чим було повернуто можливість податися на цю премію вчителям, які боронили України, служить у Силах оборони сьогодні, чи повернулися з фронту до класу.

Зазначається, що у жовтні цього року було вперше визначено переможця в номінації "Вчитель-захисник" – ним став учитель історії та правознавства, капітан Олександр Чучаєв.

"Денис Шмигаль особисто вручив нагороду переможцю. Як ідеолог нової номінації він здійснив фінансування нагороди для переможця на суму 400 тис. грн. Під час свого виступу він зазначив, що вчителі-захисники поєднують у собі одразу дві важливі місії: захищають країну сьогодні та готують її кращий завтрашній день. За його словами, взяти на себе цю подвійну відповідальність та з честю виконувати свій обов'язок – справжній героїзм", – розповіли агентству в пресслужбі у відповідь на запит.

Як повідомляли раніше в "Освіторії", переможець цієї номінації отримав грошову винагороду в розмірі 500 тис. грн.

В свою чергу, 21 жовтня Шмигаль подав до Єдиного державного реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані у 2026 році, де задекларував видатки в розмірі 400 тис. грн благодійної допомоги для виплати грошової винагороди переможцю номінації "Вчитель-захисник".

Global Teacher Prize Ukraine – щорічна національна премія найкращому вчителю країни, заснована у 2017 році громадською спілкою "Освіторія", яка організовується за підтримки Міністерства освіти і науки України та низки партнерів і меценатів.