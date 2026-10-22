Окупанти від 11 жовтня 170 разів ударили по об'єктах енергетики та користуються уповільненням постачання ППО – Зеленський

Російські окупанти користуються сповільненням постачання Україні партнерами засобів протиповітряної оборони та посилили свої атаки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Очевидно, Росія користується уповільненням постачання ППО від партнерів. І так само очевидно, що послаблення тиску на Росію з боку окремих партнерів тільки переконує Путіна, що його цілі начебто досяжні. Потрібні інші сигнали, інші кроки – більш сильні. Доручив Міністерству оборони України разом з військовим командуванням та МЗС України інформувати партнерів про всі аспекти реальної ситуації та наявні загрози, виходячи з тієї інформації, яка надана розвідками. Важливо прискорити постачання оборонних пакетів, які вже були погоджені", – написав Зеленський в Телеграм у четвер.

За його словами, від 11 жовтня було більш ніж 170 влучань по важливих об'єктах енергетики в Україні, і це при тому, що значну частину "шахедів" і частину ракет вдається збивати.

Президент також повідомив, що у ніч на четвер ворог застосував проти Києва три балістичні ракети з касетними боєголовками, які вибухають в повітрі, заходячи на ціль, і уражають все навколо в діаметрі 400 метрів.

"Одна з таких ракет ударила по Печерську – по історичному центру Києва, а саме по території між Києво-Печерською лаврою та Свято-Введенським монастирем. Пошкоджені будівлі монастиря, звичайні будинки, магазини, кафе та інша цивільна інфраструктура міста. Це ще один надзвичайно показовий удар – показовий тим, що він невипадковий. Це свідомий вибір зброї, свідомий вибір району застосування, свідоме прагнення завдати якнайбільше втрат і збитків цивільним. Поруч навіть теоретично не було жодного військового об'єкта, і зброя така, що розрахована на масштаб ураження. Росія не змінила своїх підходів до ведення цієї війни і не робить кроків, які можуть свідчити про справжнє прагнення війну зупинити", – наголосив Зеленський.

Як повідомлялося, внаслідок російського масованого удару по Києву в ніч на четвер, 22 жовтня, наслідки зафіксовано у шести з десяти адміністративних районах столиці. Повідомлялося про одного загиблого та 24 постраждалих, з них 16 госпіталізовано. Усього під російськими ударами цієї ночі були 12 областей України, загинули двоє мирних жителів, постраждали 34 людини, серед них п'ятеро дітей.

За даними Повітряних сил Збройних сил України, російські окупанти вночі завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М/С-400/Циркон/Онікс та 210 ударних БпЛА та дронів-імітаторів. Основним напрямком удару став Київ. Станом на 9:00, протиповітряною обороною було збито та подавлено 181 ворожий БпЛА (з них 87 реактивних), але було зафіксовано влучання на 32 локаціях, а також падіння уламків на восьми локаціях.

При цьому російські окупанти використали балістичну ракету "Іскандер" з касетною боєголовкою для удару по центру Києва в ніч на четвер, повідомив радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, висловивши переконання, що це було зроблено не з військовою метою, а щоб поранити якнайбільше мирних жителів.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Ігор Клименко переконаний, що нічний обстріл російськими окупантами Києва є відповіддю російського керівництва на українські мирні ініціативи та очікує від іноземних партнерів посилення допомоги у розбудові української протиповітряної оборони та збільшення санкційного риску на РФ.