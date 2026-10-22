Західні партнери сприймають ОПК України як окремих виробників через відсутність держстратегії – Залужний

Західні партнери сприймають українську оборонну промисловість не як цілісну систему, а як окремих виробників, оскільки в державі відсутні єдина політика, національна стратегія та довгострокове фінансування галузі, заявив посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ (2021-2024) Валерій Залужний під час четвертого щорічного експортного форуму "Економічної правди" у Києві в середу.

За його словами, будь-яка галузь оборони тримається на трьох основних складових: науці й підготовці кадрів, виробництві та контрольованій експлуатації, які мають підкріплюватися єдиним державним підходом. Натомість в Україні налічується близько півтисячі виробників, які самостійно займаються розробками у власних вузьких сферах.

"Чи можемо ми так казати про те, як сприймається українська промисловість? Чи може, давайте казати правду: нас сприймають як деяких виробників, які намагаються реалізувати якісь свої вироби під тим чи іншим соусом. Але це точно, я вам кажу, як громадянин України, це вже не нагадує звичайну промисловість", – зазначив Залужний.

Він наголосив, що через відсутність самостійного ресурсного забезпечення та технологічних можливостей Україні, вірогідно, буде властива нішева модель ОПК. Вона передбачатиме, що країна заповнюватиме окремі потреби задля досягнення перемоги, зокрема через кооперацію з іноземними партнерами.

"Очевидно, через те, що ми маємо певні досягнення, але не маємо технологічних можливостей і не маємо ресурсного забезпечення, нам буде характерна якась модель, нішева, де ми будемо заповнювати ці ніші, які нам необхідні для реалізації, для досягнення нашої політичної мети – врешті-решт, для перемоги України у російсько-українській війні. Тоді британці наприклад, могли б забезпечувати українську оборонну промисловість двигунами до ракет, а інша якась країна могла б забезпечувати космічними можливостями і так далі", – сказав він.

Як повідомлялося, раніше Залужний висловив сумнів щодо швидких проривів у виході українського ОПК на зовнішні ринки, зазначивши, що масовий експорт вітчизняного озброєння та технологій ускладнений відсутністю відповідних військових доктрин у країн НАТО та триваючим етапом розвитку нових технологій.