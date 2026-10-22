Евакуація усіх сімей із дітьми з Краматорської та Слов'янської громад тепер є обов'язковою – ОВА

Очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив про розширення зони обов'язкової евакуації сімей із дітьми у примусовий спосіб на всі населені пункти Краматорської та Слов'янської територіальних громад Краматорського району Донецької області.

"Безпекова ситуація постійно погіршується. Росіяни щодня атакують Краматорськ і Слов'янськ, б'ють по житлових кварталах, цивільному транспорту та місцях, де перебувають люди. Залишатися там із дітьми – невиправданий ризик. Звертаюся до батьків: не наражайте дітей на небезпеку і не чекайте, поки російський удар станеться поруч із вашим будинком. Евакуюйтеся зараз", – написав Філашкін в Телеграм у четвер.

За його словами, до евакуації залучені спеціалізовані групи поліції та ДСНС, а після прибуття до транзитного пункту родинам допоможуть із подальшим переїздом до більш безпечних регіонів України.

Як повідомлялося, протягом року зона примусової евакуації сімей з дітьми кілька разів розширювалася у межах лише одного Слов'янська: раз на кілька місяців до неї включали нові мікрорайони.

Слов'янська та Краматорська громади межують між собою. До першої, крім міста Слов'янськ, входять селища Билбасівка, Суханівка і Мирне, а також село Торець. До другої, крім міста Краматорськ, також входять селища Ясногірка, Комишуваха, Красноторка, Софіївка, Ясна Поляна, Шабельківка, Ашуркове, Василівська Пустош, Малотаранівка, Біленьке та Олександрівка, села Семенівка, Привілля та Дмитрівка.

До повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році населення обох громад складало 300 тис. жителів, їх сукупна площа становить 534 кв. км.