Конгресмени закликають Трампа та Маска надати Україні можливість знищувати ракетні установки в РФ – ЗМІ

Американські конгресмени, 16 представників Демократичної партії та сім представників Республіканської партії, підписали листа, в якому закликають президента США Дональда Трампа та засновника компанії SpaceX Ілона Маска надати Україні доступ до супутникових систем StarLink для виявлення ракетних установок на території РФ.

"Ми звертаємося до вас із закликом попросити Ілона Маска дозволити Україні використовувати систему супутникового інтернету Starlink для виявлення ракетних пускових установок на території Росії. Одним телефонним дзвінком ви зможете як врятувати життя, так і дати Володимиру Путіну більше стимулів для переговорів", – йдеться в тексті листа, надісланого в середу, який цитує видання The Hill.

Серед республіканців, які підписали лист, Джо Вілсон (Південна Кароліна), Брайан Фіцпатрік (Пенсільванія), Дон Бекон (Небраска), Карлос Гіменес (Флорида), Джефф Херд (Колорадо), Енді Гарріс (Меріленд) і Макс Міллер (Огайо).

"Пане президенте, ми всі поділяємо мету – покласти край війні в Україні та руйнівним людським втратам, які вона спричинила… Якщо Україна не може надійно перехоплювати російські стріли, вона повинна мати можливість збити лучника. Система Starlink, якою керує компанія SpaceX пана Маска, могла б у цьому допомогти", – йдеться в листі, в якому конгресмени констатують, що Володимир Путін "наразі не має наміру зупинити кровопролиття".

Як повідомлялося, Україна почала користуватися StarShield з 2024 року. Звичайний StarLink (старлінк-міні), який ставлять на дрони, має обмежену швидкість – до 160 км/год, і її недостатньо для виконання частини місій. Для того, щоб борт літав швидше, треба отримати доступ саме до військової версії StarLink – StarShield.

SpaceX без попередження Сил оборони України у ніч на 14 жовтня в односторонньому порядку обмежила роботу терміналів StarShield; це ускладнило роботу місій БпЛА, зокрема перехоплювачів та мідлстрайків. До кінця того ж дня робота терміналів на швидкості 160 км/год відновилася, але Україна отримала підтвердження, що обмеження 160 км/год діє лише на її території.

У той же день Маск заявив, що рішення щодо обмежень у роботі військових систем StarShield ухвалюють військові США та президент, а комерційний StarLink не може використовуватися для наступальних військових дій. Втім, пізніше Трамп заявив, що Вашингтон не причетний до уповільнення роботи StarShield для України, а державний секретар США Марко Рубіо заявив, що StarShield нібито недоступна для України, і Білий дім не має стосунку до перебоїв у роботі StarLink. Міністр війни США Піт Геґсет повідомив, що очолюване ним відомство утримувалося від видання будь-яких директив стосовно обмеження роботи StarShield. Пізніше британська газета The Telegraph з посиланням на власні джерела повідомила, що Маск особисто звернувся до Трампа з пропозицією обмежити швидкість роботи StarLink для українських військових.

Після цього низка сенаторів та конгресменів заявили про неприпустимість таких дій, впливу Маска на хід війни в Україні та безпеки США і що вимагатимуть розслідувати обмеження в роботі систем StarShield в Україні та притягнути винних до відповідальності.

20 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що американська сторона відновила роботу системи раннього попередження України про пуски російських балістичних ракет та анонсував розмову з Рубіо, а сам Рубіо заявив, що не має ніякого стосунку до рішень, які приймає Маск та компанія SpaceX стосовно роботи StarLink та StarShield.

Європейська комісія заявила, що обмеження SpaceX послуг StarLink для України суперечить домовленостям, компанія має забезпечити для України повноцінний доступ.