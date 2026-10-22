Президент Чехії: Угода Трампа щодо дизельного палива зірвала прогрес у мирному процесі між Україною та РФ

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перемир'я між Росією та Україною було "зовсім близько" – доти, доки президент Дональд Трамп не скасував санкції щодо російського дизельного палива. Про це він заявив в інтерв'ю мережі Axel Springer Global Reporters Network, до якої входить Politico.

"Тепер буде набагато складніше. Росія використовує цей імпульс, щоб вийти з-під тиску, і це для неї своєрідний моральний підйом", – сказав Павел, вказавши, що скоординовані санкції США та Європи щодо російської нафти, олігархів та інших галузей промисловості ставили Росію "у скрутне становище". Однак угода, про яку Трамп оголосив на початку цього місяця і за якою Росія мала постачати до США сотні тисяч тонн дизельного палива, дала Росії "час перепочити".

Павел висловив підтримку українському президенту Володимиру Зеленському, який розкритикував угоду, заявивши що вона "грає на руку Росії" і дозволяє Росії "вбивати більше людей, вести війну довше, ще менше поважати Америку та завдавати світові ще більших втрат і збитків".

"Я вважаю, що президент Зеленський і вся Україна є жертвами конфлікту. Тож я, мабуть, останній, хто звинувачуватиме Україну в тому, що вона винна у конфлікті. Не Україна напала на Росію. Не Україна погрожувала Росії", – сказав Павел.

Він додав, що Трамп демонструє більш відкритий підхід до Росії, ніж будь-який європейський лідер.

"Певною мірою його, можливо, приваблює Володимир Путін як авторитетний лідер, але я не думаю, що… президент Трамп розглядає це з позиції боротьби між демократією та автократіями, оскільки він дивиться на це просто з точки зору економічного процвітання Сполучених Штатів", – додав він.

Хоча Павел висловив занепокоєння щодо угоди про дизельне паливо, він відмовився стверджувати, що США зрадили Україну чи інших європейських партнерів.

"Я ще не знаю, чи можна це назвати зрадою, але я б назвав це помилкою. Тому що… це зараз дає Росії нову надію: нову надію на те, що вони можуть ігнорувати Європу, можуть ігнорувати Україну, можуть зосередитися на укладанні угоди зі Сполученими Штатами, можливо, з Китаєм, і влаштовувати все відповідно до своїх пріоритетів та стратегій. Я вважаю, що це явно суперечить нашим інтересам у Європі", – пояснив він.

Павел також не виключив, що в майбутньому європейські країни купуватимуть російську нафту, але додав, що до цього "ще знадобиться час".

"Якщо одного дня Росія стане країною, яка поважає суверенітет та кордони інших країн, то чому б не вести з такою країною звичайні ділові відносини? Але Росія ще не досягла цього рівня", – сказав він.