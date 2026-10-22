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В Києві частково відновлює роботу станція метро "Чернігівська"

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Станція метро "Чернігівська" в Києві в п'ятницю, 23 жовтня, частково відновить роботу, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"23 жовтня на ст. м. "Чернігівська" відновить роботу вестибюль № 1 – вихід у напрямку ст. "Дарниця". Вестибюль працюватиме для пасажирів із 5:31 до 23:27", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Водночас вестибюль № 2, у напрямку ст. м. "Лісова", наразі лишається зачиненим для пасажирів.

Як повідомлялося, станція метро "Чернігівська" постраждала внаслідок російської атаки 19 жовтня і була зачинена на вхід та вихід. На станції були пошкоджені фасад та колії.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#київ #робота #метро #відновлення #чернігівська
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