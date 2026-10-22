Секретар РНБО про нічну атаку РФ: Це відповідь Путіна на мирні зусилля України та світу

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Ігор Клименко переконаний, що нічний обстріл російськими окупантами Києва є відповіддю російського керівництва на українські мирні ініціативи та очікує від іноземних партнерів посилення допомоги у розбудові української протиповітряної оборони на збільшення санкційного риску на РФ.

"Це відповідь Путіна на мирні зусилля України та всього цивілізованого світу. Замість припинення вбивств і пошуку шляхів до миру він обирає продовження війни, нові атаки та нові жертви. На це має бути чітка реакція наших міжнародних партнерів. Україні потрібно більше систем ППО та ракет до них, посилювати санкційний тиск на Росію й подальше обмеження її доходів від продажу енергоносіїв", – написав Клименко в Телеграм у четвер вранці.

За його словами, російська воєнна машина не повинна мати ресурсів для продовження агресії. "Потрібно об'єднувати зусилля, щоб разом зупинити Росію. Лише спільними діями можна позбавити агресора можливості продовжувати цю війну", – наголосив секретар РНБО.

У той же час Клименко зазначив, що українські військові міцно тримають оборону й не дають російській армії досягати поставлених цілей на полі бою, ворог зазнає величезних втрат, і саме тому у відповідь посилює терор проти цивільного населення та критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, 12 областей України були під російськими ударами цієї ночі. Загинули двоє мирний жителів, 34 людини, серед них п'ятеро дітей. Зокрема, у Києві один загиблий на 24 поранених.

Перед цим спецпосланець президента США Стівен Віткофф заявив про конструктивний характер переговорів у Санкт-Петербурзі та Осло щодо врегулювання ситуації в Україні. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ підтримує трьохсторонню зустріч на рівні команд, дати цієї можливої зустрічі ще узгоджуються.