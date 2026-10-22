Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Секретар РНБО про нічну атаку РФ: Це відповідь Путіна на мирні зусилля України та світу

2 хв читати
Додати як джерело
Секретар РНБО про нічну атаку РФ: Це відповідь Путіна на мирні зусилля України та світу
Фото: ДСНС

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Ігор Клименко переконаний, що нічний обстріл російськими окупантами Києва є відповіддю російського керівництва на українські мирні ініціативи та очікує від іноземних партнерів посилення допомоги у розбудові української протиповітряної оборони на збільшення санкційного риску на РФ.

"Це відповідь Путіна на мирні зусилля України та всього цивілізованого світу. Замість припинення вбивств і пошуку шляхів до миру він обирає продовження війни, нові атаки та нові жертви. На це має бути чітка реакція наших міжнародних партнерів. Україні потрібно більше систем ППО та ракет до них, посилювати санкційний тиск на Росію й подальше обмеження її доходів від продажу енергоносіїв", – написав Клименко в Телеграм у четвер вранці.

За його словами, російська воєнна машина не повинна мати ресурсів для продовження агресії. "Потрібно об'єднувати зусилля, щоб разом зупинити Росію. Лише спільними діями можна позбавити агресора можливості продовжувати цю війну", – наголосив секретар РНБО.

У той же час Клименко зазначив, що українські військові міцно тримають оборону й не дають російській армії досягати поставлених цілей на полі бою, ворог зазнає величезних втрат, і саме тому у відповідь посилює терор проти цивільного населення та критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, 12 областей України були під російськими ударами цієї ночі. Загинули двоє мирний жителів, 34 людини, серед них п'ятеро дітей. Зокрема, у Києві один загиблий на 24 поранених.

Перед цим спецпосланець президента США Стівен Віткофф заявив про конструктивний характер переговорів у Санкт-Петербурзі та Осло щодо врегулювання ситуації в Україні. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ підтримує трьохсторонню зустріч на рівні команд, дати цієї можливої зустрічі ще узгоджуються.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#допомога #рнбо #обстріл
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали армії РФ найбільших добових втрат від початку повномасштабного вторгнення – Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, Сили оборони України знешкодили 2250 російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. "Це…

Читати