СБУ викрила матроса-дезертира, який "засвітив" у ТікТок позиції ракетних комплексів ВМС ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння керівництва Військово-морських сил ЗСУ викрила на Миколаївщині матроса, який поширював у ТікТоку відео пунктів базування свого підрозділу, повідомляє СБУ.

"Як з'ясувало розслідування, контрактник виклав у соцмережу бойові позиції операторів ракетних комплексів, що обороняють узбережжя південного регіону України", – йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в четвер.

За матеріалами справи, фігурант несанкціоновано оприлюднив закриті відомості після того, як самовільно залишив військову частину.

"Встановлено, що коли дезертир переховувався, він опублікував на власній сторінці у ТікТоку понад десять раніше зроблених відеозаписів із локаціями та бойовою роботою підрозділу ВМС", – зазначають у відомстві.

Згідно з повідомленням, "злиті" записи було зроблено на телефонну камеру з прив'язкою до місцевості, що давало змогу ворогу встановити координати оборонних рубежів українських військ.

"За наявними даними, рашисти могли використати опубліковані відомості для атаки на позиції Військово-морських сил ЗСУ. Але військові контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і завчасно убезпечили пункти тимчасової дислокації Сил оборони після викриття фігуранта", – уточнюють в СБУ.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

В повідомленні нагадується, що протягом попередніх двох тижнів Служба безпеки затримала трьох жителів столичного регіону України, які публікували у соцмережах позиції української ППО.