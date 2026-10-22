ВАКС продовжив Галущенку процесуальні обов'язки, але без браслета

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив строк дії процесуальних обов'язків колишньому міністру енергетики Герману Галущенку, який є фігурантом справи "Мідас" про корупцію, водночас без обов'язку носити електронний засіб контролю.

"ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив на 2 місяці строк дії процесуальних обов'язків, покладених на ексміністра енергетики", – йдеться в повідомленні ВАКС в телеграм-каналі в четвер.

Згідно з повідомленням, підозрюваний має прибувати до детективів НАБУ, прокурорів САП у цьому кримінальному провадженні, слідчого судді за кожною вимогою, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу детективів НАБУ, прокурорів САП; повідомляти про зміну місця свого проживання; утримуватися від спілкування із визначеними особами; здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України.

"Водночас слідчий суддя відмовив у продовженні строку дії обов'язку носити електронний засіб контролю", – зазначається в повідомленні.

Мотиви ухваленого рішення, як уточнюють в суді, будуть викладені у повному тексті ухвали, яка буде доступна в ЄДРСР.

Як повідомлялося, колишнього міністра енергетики було затримано під час спроби виїзду з України у межах справи "Мідас" 15 лютого 2026 року. 16 лютого йому повідомили про підозру у справі "Мідас": інкриміновано відмивання коштів та участь у злочинній організації.

Галущенко було взято під варту з альтернативою застави в 200 млн грн, у червні ВАКС продовжив строк тримання під вартою ексміністру, але зменшив заставу до 150 млн грн. У кінці червня суму застави за Галущенко було внесено і на нього були покладені процесуальні обов'язки.