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В Україну повернули тіла ще 252 загиблих – Координаційний штаб

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В Україну повернули тіла ще 252 загиблих – Координаційний штаб
Фото: Коордштаб

Тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям, повернули в Україну за результатами репатріаційних заходів, повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у четвер.

"Слідчі правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих", – йдеться в повідомленні.

Репатріаційні заходи реалізовані за підсумками спільної роботи представників Координаційного штабу, а також Об'єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу омбудсмена, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур сектору безпеки і оборони України.

"Висловлюємо щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів", – йдеться в повідомленні.

Минулого разу Координаційний штаб повідомляв про повернення тіл загиблих 17 вересня. Тоді також ішлося про 252 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Перед тим про повернення 261 загиблого повідомлялося 13 серпня.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#загиблі #репатріація
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