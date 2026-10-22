Найближчими днями у більшості областей України дощитиме, в суботу місцями туман, температура без змін

Дощі очікуються в ніч на п'ятницю, 23 жовтня, на Правобережжі, вдень у більшості областей України, крім заходу та сходу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-східний, на заході країни – західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, в західних та східних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, на півдні країни до 20°.

В Києві 23 жовтня дощі, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° тепла, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, за весь період метеоспостережень з 1881 року в Києві найвища температура 23 жовтня була 21,1° тепла в 1935 та 1989 роках, а найнижча вночі 5,4° морозу в 1999р.

В суботу, 24 жовтня, в Одеській, Вінницькій, Житомирській областях очікуються помірні, в Київській – місцями невеликі дощі, на решті території України без опадів. В західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях вночі та вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, в західних областях 1-6° тепла (в Карпатах близько 0°); вдень 12-17° тепла, на півдні країни до 20°.

В Києві 24 жовтня місцями невеликий дощ. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13° тепла, вдень 14-16°.