На Черкащині представили нового голову облради

Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець представив нового голову обласної ради Олега Кукліна, який був обраний депутатами на позачерговій сесії облради.

"Тепер важливо відновити повноцінну роботу ради. Область потребує узгоджених рішень і відповідальності на всіх рівнях влади. Конструктивна взаємодія обласної ради та ОВА – необхідна умова для вирішення ключових завдань регіону. Безпека, стійкість і стабільність Черкащини мають бути спільними пріоритетами", – написав Табурець в телеграм-каналі.

Крім того, він представив депутатському корпусу нового начальника ГУ ДСНС України в Черкаській області – полковника служби цивільного захисту Анатолія Кобка.