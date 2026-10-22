Американець Габбард піддавався тортурам за чотири роки утримування в РФ в СІЗО та двох колоніях – Книга катів

Український державний інформаційний інтернет-проєкт "Книга катів українського народу" повідомляє, що 74-річний громадянин США Стівен Габбард, звільнений з російського полону 21 жовтня в рамках переговорів щодо припинення вогню в Україні під час візиту представника президента США Дональда Трампа Стівена Віткоффа до РФ, утримувався після захоплення в полон спочатку слідчому ізоляторі у Брянській області РФ потім у колоніях у Володимирській області та Республіці Мордовія в РФ, де піддавався тортурам.

"Окупанти схопили його 2 квітня 2022 року в тимчасово окупованому Ізюмі у Харківській області. Через два з половиною роки, у жовтні 2024-го, Московський міський суд засудив його до шести років і 10 місяців колонії за статтею про "найманство" (ч. 3 ст. 359 КК РФ). За версією окупантів, громадянин США, який проживав в Україні з 2014 року й викладав англійську мову, в лютому 2022-го вступив у територіальну оборону міста Ізюм", – йдеться в повідомленні.

За даними проєкту, до оголошення вироку Габбард утримувався у СІЗО №2 у місті Новозибків Брянської області й у виправній колонії №7 у селищі Пакино Володимирської області. "Там він, як і українські полонені, зазнавав тортур. За словами його співкамерника, звільненого українського військовополоненого Ігоря Шишка, американця били палицями, кийками й ногами, електрошокером, цькували собаками, морили голодом, змушували повзати коридорами й навіть імітувати статеві акти. Становище Габбарда ускладнювалося тим, що він є громадянином США і не знав російської мови, через що співробітники додатково знущалися з нього", – йдеться в повідомленні.

У СІЗО в Новозибкові Габбард перебував приблизно з вересня 2022 року до травня 2023 року. "Звільнені полонені розповідають про численні випадки катування в цій установі, в тому числі побиття під час "прийомки", допитів і перевірок, цькування собаками, удари електрошокером… Відомо щонайменше про три смерті українців у цьому СІЗО", – розповідається в матеріалах проєкту.

У виправній колонії №7 у Володимирській області Габбард перебував з травня 2023 року до весни 2024 року. "Звільнені з ВК-7 розповідають про те, що співробітники колонії били ув'язнених двічі на день під час перевірок й вдавалися до тортур, зокрема ударів палицями по стопах… Відомо щонайменше про три смерті українців у цій ВК", – йдеться в повідомленні.

Останнім місцем ув'язнення Габбарда російські медіа називають виправну колонію №12 у Мордовії, але цю інформацію співробітники проєкту поки перевіряють.

Як повідомлялося, про звільнення Габбарда стало відомо під час зустрічі Віткоффа з Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі в середу. Він подякував російській стороні від імені Трампа та американців. Напередодні Трамп заявив, що під час телефонної розмови з Путіним просив звільнити Габбарда. Віткофф також заявив, що переговори з українськими та європейськими представниками, які відбулися в Осло, були продуктивними, а сторони досягли поступу. "Я сподіваюся, що у нас справді утворилася необхідна основа, щоб успішно досягти припинення вогню", – сказав він на зустрічі з Путіним.

"Книга катів українського народу" започаткована за ініціативи президента України у 2022 році за збору даних для національних і міжнародних судових інстанцій, трибуналів та фіксації відповідальності. До створення та перевірки даних залучені Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та інші правоохоронні органи. До бази включають військових та командування РФ, які віддавали або виконували злочинні накази, причетних до катувань українців співробітників СІЗО та колоній, а також суддів, які виносили та фабрикували незаконні вироки проти громадян України.