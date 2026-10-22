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Кабмін призначив Стеф'юк заступником міністра у справах громад і Вольську – держсекретарем Мінінфраструктури

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Кабмін призначив Стеф'юк заступником міністра у справах громад і Вольську – держсекретарем Мінінфраструктури

Кабінет міністрів призначив Тетяну Стеф'юк заступником міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України і Крістіну Вольську – державним секретарем Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Також Кабмін призначив Інну Внукову першим заступником голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України (випробувальний строк на три місяці) і Тетяну Щербань – заступником голови Держагентства відновлення.

Крім того, уряд повторно призначив Анатолія Замулка і Андрія Богдановича заступниками голови Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Згідно з розпорядженнями №№1083-1088, відповідні рішення були ухвалені урядом 21 жовтня.

Автори

Кореспондент · Урядова тематика, освіта, культура, соціальна і ветеранська політика
Редактор · Політичні новини
#кабмін #призначення #кадри
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