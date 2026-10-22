Глава МВС про наслідки ворожих обстрілів: У Києві загасили всі пожежі, одна людина загинула, понад 20 зазнали поранень

У Києві вдалося загасити всі пожежі, які виникли внаслідок масованого ворожого удару, у Печерському районі столиці вилучають частину ворожої ракети, яка застрягла у землі, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

В телеграм-каналі в четвер він поінформував, що від ночі лише у Києві над ліквідацією наслідків російського обстрілу працюють більше 400 рятувальників та поліцейських.

"Загалом окупанти атакували 12 регіонів України та столицю. По Києву завдали три хвилі ударів балістикою. На жаль, один чоловік загинув. Ще понад 20 людей, зокрема діти, отримали поранення", – зазначив глава МВС.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені житлові будинки, станція швидкої допомоги, гіпермаркет, поштове відділення, монастир. "У приватному секторі понівечені будинки на кількох вулицях", – додав він.

Міністр зауважив, що у кожному з районів із перших хвилин працювали рятувальники та поліцейські.

"Вже вдалося загасити всі пожежі, у ці хвилини триває проливання конструкцій та фіксація злочинів. У Печерському районі столиці вибухотехніки поліції та група розмінування ДСНС вилучають частину ворожої ракети, яка застрягла у землі", – наголосив Вигівський.

Глава МВС подякував кожному рятувальнику та поліцейському, хто гасить пожежі, надає допомогу постраждалим, документує акт чергового російського терору та забезпечує рух транспорту.