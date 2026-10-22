Кабмін запустив проєкт "Карпатська зміна" для відпочинку та оздоровлення дітей із прифронтових територій

Кабінет міністрів дав старт експериментальному проєкту "Карпатська зміна", який передбачає створення системи відпочинку, психосоціального відновлення та оздоровлення дітей, які постраждали від війни, повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

"Відпочинок організують у безпечних закладах у західних регіонах України. З дітьми працюватимуть психологи, медики та педагогічні працівники", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що програма розрахована на дітей віком від 7 до 18 років із 10 прифронтових областей (Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської).

Зокрема, участь у проєкті зможуть взяти: діти, які проживають (перебувають) в населених пунктах, що належать до територій можливих бойових дітей; діти, евакуйовані з зон активних або можливих бойових дій; діти, які повернулися з тимчасово окупованих територій; діти військовослужбовців, загиблих, зниклих безвісти або звільнених з полону; діти загиблих (померлих) Захисників та Захисниць; діти-сироти, діти з інвалідністю та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

У відомстві повідомили, що батькам або законним представникам не потрібно самостійно шукати заклади, платити за путівки чи вирішувати логістичні питання, а достатньо звернутися із заявою та пакетом документів до підрозділу соцзахисту у своїй громаді.

"Для приймаючих закладів встановлено суворі вимоги щодо безпеки: обов'язкова наявність облаштованих укриттів, якісне харчування та належні умови проживання. Фінансування проєкту здійснюється у межах вже затвердженого бюджету Мінсоцполітики на 2026 рік і не потребує додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у серпні президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження Всеукраїнського проєкту підтримки дітей із прифронтових територій "Карпатська зміна".